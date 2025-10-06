قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
محافظات

​بالفرق الكشفية والرياضية.. تعليم جنوب سيناء تشارك في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر | صور

الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد
​شاركت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة  عادل عتلم مدير المديرية، في احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.


​وقد توافدت الفرق الكشفية والرياضية من مدارس طور سيناء حاملةً أعلام جمهورية مصر العربية أمام النصب التذكاري للشهداء بساحة العلم، أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء.
​جاء ذلك بحضور  سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و وليد جعفر موجه أول التربية الرياضية، و مديري المدارس ومعلمي ومعلمات مدارس طور سيناء على ساحة العلم.
​تزينت ساحة النصر بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، واحتشد المواطنون، وعواقل القبائل البدوية، وطلاب المدارس، وفرق الكشافة، رافعين الأعلام ومرددين الأغاني الوطنية.
​ووضع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، عقب أداء الموسيقى العسكرية.
​وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر تُعد درسًا شاهدًا على عظمة الجيش المصري، وتلاحم الشعب مع القيادة السياسية عبر التاريخ.
​وأكد أن انتصارات أكتوبر مصدر فخر وإلهام للجميع، ومرآة تعكس مدى قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا. لذا، لا بد من إحيائها ونقل أحداثها بكافة التفاصيل عبر الأجيال؛ ليتخذوا منها العبرة والعظة في المثابرة وعدم الاستسلام، إضافة إلى ترسيخ الوطنية في نفوسهم.
​وأوضح أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بكافة القطاعات، بما يتوافق مع طموح ومتطلبات المواطنين، ويدفع عجلة التنمية تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
​وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والأمان في كافة ربوع مصر بشكل عام، وسيناء بشكل خاص، مُثمنًا الدور الذي يقوم به أبناء سيناء في دحر الإرهاب.
​وفي سياق متصل، قال  عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، خلال حضوره طابور الصباح بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمناسبة الذكرى المجيدة 

السادس من أكتوبر، إن انتصار أكتوبر العظيم سيظل رمزًا للفخر والعزة ودرسًا خالدًا في الوطنية والإرادة.
​وأشار إلى أن ما حققه أبطال القوات المسلحة في عام 1973 سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية، ودليلًا على قدرة المصريين على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا حاجتنا لروح أكتوبر في شتى مجالات الحياة.


​ووجه مدير المديرية التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحّوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، داعيًا أبناء مصر للاقتداء بروح أكتوبر في العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل.

