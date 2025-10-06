قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
وزير الثقافة: في ذكرى أكتوبر نتطلع إلى نصر جديد بفوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو

اليونسكو
اليونسكو
جمال عاشور

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، أن ذكرى نصر أكتوبر العظيم ستظل رمزًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الخالدة تُجسد أسمى معاني الفداء والعزيمة والانتماء الوطني.

وقال وزير الثقافة:"في ذكرى نصر أكتوبر العظيم نستحضر ملحمة العزة والفداء التي سطرها أبناء مصر بدمائهم وإصرارهم على استرداد الكرامة وصناعة المجد، ونتطلع في هذه الأيام إلى نصر جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن، بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويُسهم في تعزيز دورها الثقافي والحضاري عالميًا.”

وأكد وزير الثقافة أن وزارة الثقافة تدعم بكل قوة مرشح مصر الدكتور خالد العناني، تقديرًا لمسيرته المتميزة وجهوده البارزة في خدمة الثقافة والتراث على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن ثقته في قدرته على تمثيل مصر والمنطقة العربية خير تمثيل في منظمة اليونسكو.

وثمَّن وزير الثقافة الرؤية التي يطرحها الدكتور خالد العناني، والتي ترفع شعار “اليونسكو من أجل الشعوب”، والتي تُجسد توجهًا يقوم على تعزيز العمل المشترك في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم كجسور للتواصل بين الشعوب، وتدعيم دور المنظمة العالمي في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل بروح الشراكة والتعاون مع جميع الدول الأعضاء، لتكون اليونسكو بيتًا جامعًا للتنوع الثقافي والفكري، ورسالة سلام وتفاهم بين شعوب العالم

وتُجرى الانتخابات لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، ويتنافس على المنصب كلٌّ من الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي والأفريقي، والكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو.

وتشهد أعمال الدورة (222) للمجلس التنفيذي لليونسكو اليوم تصويت المجلس لإصدار التوصية بالاسم المرشح لمنصب المدير العام، على أن تُستكمل الاجتماعات غدًا بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة ذكرى نصر أكتوبر الدكتور خالد العناني

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

انتصارُ السادس من أكتوبر

علي جمعة: لا ينكر انتصار أكتوبر إلا مخذول يريد أن يؤيِّد العدو ويُذهب فرحة المؤمنين

مرصد الأزهر يدين استهداف مسجد

مرصد الأزهر يدين حرق مسجد في إيست ساسكس ببريطانيا

دعاء النصر والحفظ والأمان

دعاء النصر والحفظ والأمان .. ردده فى ذكرى حرب أكتوبر

بالصور

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

