قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

راقب الطيور وحلق من مضيق البوسفور إلى آسيا.. حكاية أسطورة تركيا في السماء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

في زمن كانت فيه السماء حكرا على الطيور والملائكة، ولد في إسطنبول رجل قرر أن يكسر القاعدة، اسمه هزارفن أحمد جلبي، العالم والمخترع العثماني الذي آمن أن الحلم لا يظل حلما الا إذا صيغ بالعلم والإصرار.


في القرن السابع عشر، وتحديدا في عهد السلطان مراد الرابع، كانت العاصمة العثمانية تعيش أزهى عصورها، كان هزارفن شابا فضوليا، مولعا بعلوم الطبيعة والفيزياء، يقضي ساعات طويلة في دراسة حركة الطيور ومجرى الرياح. وقد لفت ذكاؤه وشغفه انتباه السلطان نفسه، فقربه إليه وجعل منه صديقا ومستشارا في شؤون العلم والتجريب، وكان كثيرا ما يتحاور معه في الليالي الطويلة عن أسرار الكون والاختراع.


لكن جلبي لم يكتف بالكلام، في صباح بارد من عام 1632، صعد إلى برج غلاطة الشاهق، يحمل على كتفيه أجنحة صنعها بيديه من الخشب والحرير والريش، مستلهمًا من الطيور التي طالما راقبها، وبين دهشة سكان إسطنبول، ألقى بنفسه من أعلى البرج، فانفتح الهواء تحت جناحيه، وحلّق في السماء، عابرا مضيق البوسفور من قارة أوروبا إلى آسيا، ليهبط في منطقة أُسكُدار بعد رحلة أسطورية دونتها الذاكرة إلى الأبد.


كان السلطان مراد الرابع يتابع المشهد من قصره بذهول وفخر، فابتسم وقال:
"لقد امتلك هذا الرجل علما عظيما، لكنه أخطر من أن يُترك بلا حدود."


وقيل إنه أرسل صديقه القديم إلى الجزائر ليواصل تجاربه هناك بعيدا عن ضجيج البلاط. ورغم هذا النفي الهادئ، ظل هزرفن رمزا للشجاعة والعقل الباحث عن المستحيل، واعتبره المؤرخون أول من حاول الطيران بنجاح في التاريخ الإنساني قبل قرونٍ من الأخوين رايت.


واليوم، بعد ما يقارب أربعة قرون، تبدو تركيا وكأنها تُكمل ما بدأه ابنها الطائر.
من مصانع الطيران في قونية وأنقرة، إلى الطائرات المسيرة والمقاتلات الحديثة التي صارت تنافس كبريات الصناعات العالمية، تسير تركيا بخطى ثابتة نحو السماء التي حلم بها هزارفن جلبي.

 بيرقدار قزل إلما


في مقدمة هذا الحلم الحديث، تقف بيرقدار قزل إلما (التفاحة الحمراء)، المسيرة الشبحية التي تمثل ذروة ما وصلت إليه التكنولوجيا التركية في الطيران الحربي. ليست مجرد طائرة بلا طيار، بل مقاتلة ثورية تجمع بين الذكاء الصناعي والسرعة والتخفي، وتعيد تعريف مفهوم التفوق الجوي في القرن الحادي والعشرين.


تستطيع قزل إلما أن تنفذ عمليات هجومية دقيقة بسرعات تتجاوز ألف كيلومتر في الساعة، وأن تقلع من حاملات الطائرات مثل السفينة تي جي غي أناضولو دون الحاجة إلى مدرج طويل.


تعمل بأنظمة رادار متقدمة تتيح لها اكتشاف الأهداف دون أن تكتشف، وتحمل ذخائر ذكية موجهة تستطيع ضرب أهدافها في البر أو البحر بدقة مدهشة، كما يمكنها التحليق لعدة ساعات متواصلة، مما يمنحها قدرة على القيام بمهام طويلة الأمد.


تزن عند الإقلاع نحو 6 أطنان، وتستطيع حمل ما يقارب 1500 كيلوجرام من الأسلحة والمعدات، لتكون واحدة من أبرز الطائرات المسيرة الهجومية في العالم.
هذه الطائرة ليست فقط ثمرة العلم والتقنية، بل هي استمرار لروح تركية قديمة آمنت بأن الطيران ليس ترفا، بل قدر ومصير.


كما حلق هزرفن فوق البوسفور ذات صباح من عام 1632، تحلق اليوم “قزل إلما” في سماء تركيا والعالم، تجسيدا لحلم بدأ من جناحين من ريش وخشب، وامتد إلى أجنحة من فولاذ وذكاء صناعي.


ما زال برج غلاطة شامخا في قلب إسطنبول، يروي للزوار قصة الرجل الذي آمن أن الجغرافيا لا تحد الخيال، وأن الطموح يمكن أن يعبر القارات بجناحين من شغف.


وفي كل طائرة تركية جديدة تحلق في السماء، يُمكن أن نسمع صدى صوته القديم يهمس: “السماء كانت حلمي.. فاجعلوها واقعكم.”

بيرقدار قزل إلما هزارفن أحمد جلبي السماء الرقمية مقاتلة قزل إلما برج غلاطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

مباراة السعودية والنرويج

بعد منتخب مصر.. السعودية تودع كأس العالم للشباب

خوان بيزيرا

الغندور يدعم خوان بيزيرا بعد الهجوم عليه عقب مباراة الأهلي

محمد شحاتة

لاعب وسط الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

بالصور

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها
فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها
فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد