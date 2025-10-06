قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهال عنبر: القوات المسلحة سر استقرار مصر.. والجيش حقق إعجازا فى 73 (خاص)
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

"إيد في إيد" دويتو وطنى يجمع شاهيناز مع عز الأسطول

شاهيناز
شاهيناز

أعربت المطربة شاهيناز عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على أغنيتها الوطنية الجديدة "إيد في إيد"، التي طرحتها مؤخرًا بمشاركة المطرب عز الأسطول.

وقالت شاهيناز في تصريحاتها: مبسوطة جدًا بنجاح الأغنية، خصوصًا إنها أغنية وطنية بتدي طاقة إيجابية لشباب مصر، وبتعبر عن حبي الكبير لبلدي مصر، بأهلها الطيبين وتاريخها العظيم اللي مليان إنجازات في كل المجالات.

وأضافت: "مصر دايمًا بلد الأمان والسلام، وهتفضل كده في كل وقت، وهي مصدر استقرار للمنطقة كلها، وبتساند كل الدول العربية في كل الظروف. 

وطرحت مؤخرا الفنانة شاهيناز أغنية وطنية جديدة بعنوان "إيد في إيد"، دويتو مع المطرب عز الأسطول، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات د. محمد إبراهيم رشيد، وألحان وتوزيع آدم حسين، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها.

وتقول كلمات أغنية "إيد في إيد" كل واحد منا صخرة في الهرم إحنا رمز الجود وعنوان الكرمً، وبشبابنا نفتخر بين الأمم وف رجالنا تجتمع كل القيم في السلام النيل بيجري ف دمِّنا، وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم روسنا مرفوعة بعزة مجددا، خطوة خطوة يعلي بنيان الوطن واسم مصر، ينكتب فوق القِمَم إيد ف إيد نبني وطننا ومجدنا والهلال ويا الصليب، يحموا الهرم إيد ف إيد نبني وطننا ومجدنا والهلال ويا الصليب يحموا الهرم، في السلام النيل بيجري ف دمِّنا وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم، روسنا مرفوعة بعزة مجدنا في السلام النيل بيجري ف دمِّنا، وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم روسنا مرفوعة بعزة مجدنا .

