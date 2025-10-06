بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف

أغلقت بورصة عمان، اليوم /الإثنين/، تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.04% عن جلسة الأمس.



وبلغ حجم التداول الإجمالي بلغت نحو 6ر5 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 9ر7 مليون دولار أمريكي، وبإجمالي 3ر3 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 3056 صفقة.



وعن أداء السوق، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند مستوى 3049 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.04% عن إغلاق الجلسة السابقة.



وأظهرت بيانات التداول أن أسهم 33 شركة ارتفعت، مقابل 32 شركة تراجعت أسعار أسهمها، فيما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير، من إجمالي 97 شركة تم التداول عليها اليوم.



وعلى صعيد الأداء القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.18%، وانخفض القطاع المالي بنسبة 0.10%.