محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض بانوراما أكتوبر ويشيد بإبداعات الطلاب.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرض «بانوراما نصر أكتوبر» الذي أُقيم بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، ضمن فعاليات احتفال المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ووكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء القطاعات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ بالأعمال الفنية المعروضة التي جسدت روح نصر أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن المعرض يعكس وعي الطلاب بقيمة النصر المجيد، ويعبّر عن انتمائهم الوطني وإبداعهم الفني.

ضمّ المعرض 18 مجسمًا فنيًا من تنفيذ طلاب ومعلمي إدارة فوه التعليمية، تضمنت لوحات ومجسمات لأشخاص وزوارق ومبانٍ معبّرة عن معركة العبور وبطولات الجيش المصري.

واستخدم الطلاب في تنفيذ أعمالهم خامات بيئية بسيطة مثل عجينة الورق، والورق، والمناديل الهندي، وأكياس البلاستيك، ما أظهر قدرتهم على الإبداع وتوظيف المواد المتاحة للتعبير الفني عن قيم النصر والعزيمة.

كما شمل المعرض أعمالًا فنية وتصميمات متميزة من تنفيذ طلاب ومعلمي التربية الفنية والتصميم الفني بعدد من مدارس المحافظة – خاصة من إدارة فوة – تناولت مشاهد وطنية مستوحاة من بطولات أكتوبر، مستخدمةً أساليب تشكيلية مبتكرة ومضامين تعبيرية مؤثرة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على جهود منفذي المجسمات واللوحات، والقائمين على إعداد المعرض، مشيدًا بتكامل الأدوار في دعم المواهب الفنية وترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن الاحتفاء بذكرى أكتوبر لا يقتصر على تخليد النصر فقط، بل هو مناسبة لغرس معاني الإصرار والعزيمة في نفوس الشباب.

كفر الشيخ نصر أكتوبر معرض فني محافظ كفر الشيخ

