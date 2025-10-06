أشرف سنجر: هناك ضغط أمريكي كبيرا لإنهاء الحرب في قطاع غزة

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن هناك ضغطًا أمريكيا كبيرا لإنهاء الحرب، في قطاع غزة، مدفوعا برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق تسوية لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية والضغط المتزايد من الرأي العام الأمريكي الذي يطالب بإنهاء الحرب.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان جولة المفاوضات الحالية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تختلف بشكل كبير عن المفاوضات السابقة، مرجعًا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تقود إلى نتيجة حاسمة.

وتابع أستاذ السياسات الدولية، أن موافقة حركة حماس على المقترح الأخير "أحدثت زلزالا إسرائيليا، حيث كانت استراتيجية نتنياهو مبنية على افتراض رفض حماس للمقترح.

وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي المشارك هذه المرة رفيع المستوى ويمتلك صلاحيات حقيقية للتفاوض، على عكس الجولات السابقة التي اتسمت بما وصفه بـ"تلاعب" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.