وزير الثقافة: ألف مليون مبروك فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافه أن فوز الدكتور خالد عناني بمنصب مدير عام منظمه اليونسكو شيء مشرف لكل المصريين والعرب، موضحا أن فوزه بـ 55 صوتًا شيء يدعو للفخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى: ألف مليون مبروك لكل المصريين فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع.

فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

أعلن سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة بمنصب مدير عام اليونسكو.

وكتب السفير المصري في فرنسا عبر صفحته بـ"فيسبوك" : "فى يوم النصر .. ألف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو .. الدكتور خالد العنانى يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات".