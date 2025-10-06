قالوا مش ممكن يحارب.. قصيدة في حب مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر

قام الشاعر محمود البكري، بإلقاء قصيدة على الهواء بمناسبة ذكرة انتصارات أكتوبر 1973 ، وتحمل عنوان" قالوا مش ممكن يحارب".



وقال محمود البكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" القصيدة دي اقل حاجة نقدر نقدمها للوطن ".



وتابع محمود البكري :" كل سنة والشعب المصري بخير والقصيدة التي كتبتها هي هدية لمصر والمحبة كبيرة لجيشنا ووطننا ".

واكمل محمود البكري :" القصيدة دي مخدتش وقت في كتابتها لإن الواحد عنده مخزون من المحبة لجيشه ووطنه ".

ولفت محمود البكري :" إحنا لازم نحافظ على بلدنا وحدودنا وتراب بلدنا ونقف قدام المخططات التي تستهدف مصر ".

