لمكافحة الاحتكار.. تموين الإسكندرية تناقش دعم استقرار الأسعار

عقد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، لبحث سبل دعم استقرار سوق الخضر والفاكهة وتنظيم حركة التداول.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه السوق، وعلى رأسها ظاهرة البيع خارج أسواق الجملة وما تسببه من اضطراب في الأسعار والمنافسة غير العادلة، إلى جانب انتشار الثلاجات غير المرخصة لتخزين الخضر والفاكهة خارج المنظومة الرسمية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية لصالح المواطن السكندري.

شارك في اللقاء المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة سوق الجملة، والدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة، وأعضاء الشعبة وكبار التجار.