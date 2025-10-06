قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
أخبار البلد

البابا يزور دير "مارمينا" المعلق بجبل أبنوب ويلتقي مجمع الرهبان | صور

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، دير الشهيد مار مينا العجائبي المعلق بجبل أبنوب، وذلك في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، في اليوم السابع من أيام الجولة، وذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وأزاح قداسته الستار لدى وصوله عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لإنجاز المرحلة الأولى من بناء سور الدير. ثم توجه إلى كنيسة مارمينا بالدير، حيث صلى صلاة الشكر وعقد لقاءً مجمع رهبان الدير، وزار مزار المتنيح الأنبا لوكاس، والتقى كذلك خدام الدير من العمال وألقى عليهم كلمة مناسبة ووزع عليهم هدايا تذكارية.

وفي كلمته للآباء الرهبان عبر قداسة البابا عن سعادته بلقائهم لويارة الدير والجهود المبذولة لتطوير الدير ، مشيرًا إلى أنه توجد في مصر أديرة لها تاريخ وجذور وأحداث كثيرة، وقد قدمت أجيالاً عديدة للكنيسة سلموا الحياة الرهبانية بكل أمانة.

المبادئ الأساسية للحياة الرهبانية

وحدثهم من خلال المزمور ١٣٩ عن المبادئ الأساسية للحياة الرهبانية وهي:
١- حارس نعمة الرهبنة هو الاتضاع: الاتضاع يجعل الحياة الرهبانية تسير في طريق صحيح، فدعوة الرهبنة هي دعوة الاتضاع، ويتحقق الاتضاع بأن يشعر الراهب أنه هو الأخير، وبالاتضاع تظهر رائحة المسيح الذكية فى الراهب.

٢- حارس الفكر هو الكتاب المقدس:   يحرسه من محاربات عدو الخير، وعلى الراهب أن يكون مثل الفلاح في الإنجيل يدخل في اعماقه ويتأمل كثيرًا "وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلاً."(مز ١: ٢)، فالكتاب المقدس هو الدليل العملي للإنسان قبل أن يذهب للسماء، وله دور كبير فى حياة الإنسان.

٣- مفتاح القلوب هو المحبة: المحبة هي دواء لكل المواقف، والتعبير عنها يكون بالأعمال فمجتمع الدير هو مجتمع محبة وتعاون.

٤- مفتاح النجاح الرهباني هو القدوة والالتزام: جيد أن يخضع الراهب لناموس الدير ويلتزم بالحدود الموضوعة له، ذلك يعطي الراهب النهاية السعيدة.

٥- عدو الراهب هو ذاته: أن يشعر الراهب أنه مختلف عن الآخرين، أنه يتقدمهم وأفضل منهم "قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ" (أم ١٦: ١٨ )، والذات تحارب الراهب من خلال الشهوة وصورها المتعددة ومن بينها المال.

٦- نهاية أمر خير من بدايته: النهاية هي الأهم، فالراهب يجتهد ويعيش حياته الرهبانية بهدف واحد هو أن تكون لحظة النهايه مرضية لله وتفرح قلبه، ويكون له فيها إكليلاً سماويًّا، سيقف كل إنسان أمام الله ويعطي حساب وكالته، ووكالة الراهب هي نفسه.

وعقب الكلمة رحب نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس الدير، بقداسة البابا، وقرأ وثيقة تحوي نبذة عن جزء من تاريخ الدير الأثري الذي عاش فيه القديس البابا أثناسيوس الرسولي فترة ستة شهور ودشن كنيسة الشهيد مارمينا فيه. وقدم هدية تذكارية لقداسة البابا، ومن جهته قدم قداسته هدية تذكارية لمجمع الرهبان.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كنيسة مارمينا قداسة البابا

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

