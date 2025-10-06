إعلامي زملكاوي: مش لازم نكسب عشان نثبت إننا الكبار

أشاد الإعلامي عمرو الدرديري بتاريخ نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري: “مش لازم نكسب عشان نثبت إننا الكبار، التاريخ عامل الواجب من زمان”.

وكان قد عقد اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما برئاسة حسين لبيب، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالقلعة البيضاء.

يأتي ملف الأزمة المالية التي يمر بها النادي، على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم، بجانب ملفات فريق الكرة ومشاركة فريق اليد في البطولة الأفريقية من عدمه.

وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، اجتماعا أمس الأحد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري ، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات .

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة ، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.