قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة: "معرض الزمالك الأول للكتاب" يجسّد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان

وزير الثقافة: "معرض الزمالك الأول للكتاب" يجسّد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان
وزير الثقافة: "معرض الزمالك الأول للكتاب" يجسّد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان
أ ش أ

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، "معرض الزمالك الأول للكتاب" يجسّد إيمان الدولة المصرية بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان وتشكيل الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.


جاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة اليوم /الإثنين/، فعاليات الدورة الأولى من "معرض الزمالك الأول للكتاب"، والذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وذلك في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.


وخلال الافتتاح، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بتفعيل خصم 50% على جميع إصدارات وزارة الثقافة لطلاب المدارس والجامعات، تشجيعًا على القراءة والاطلاع، ومساهمةً في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.


وأشار وزير الثقافة إلى أن افتتاح الدورة الأولى من معرض الزمالك للكتاب يأتي متزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليمنح هذا الحدث الثقافي طابعًا وطنيًا مميزًا، كما يعكس حرص الوزارة على توسيع نطاق الوصول بالمنتج الثقافي والمعرفي في مختلف المواقع، وجعل الكتاب قريبًا من المواطن في كل المناطق.


وأوضح أن المعرض يُعد منصة فكرية وإبداعية تتيح لزوارها التعرف على أحدث إصدارات وزارة الثقافة في مختلف مجالات الفكر والفن والإبداع، بهدف إثراء المشهد الثقافي.


ويشارك في المعرض مجموعة من دور النشر المصرية إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل ندوات ثقافية وأمسيات فنية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنوير وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.


ويأتي المعرض ،الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


ويشهد الجمهور برنامجًا ثريًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، من بينها ورش للأطفال بدعم من مؤسسة مصر الخير، حيث يقدم قطاع مناحي الحياة بالمؤسسة نشاط المكتبة المتنقلة التي تنظم ورشًا تفاعلية للأطفال تحت عنوان «حكايات على أربع عجلات»، وتشمل عروضًا للحكي التفاعلي، ومسرح العرائس، وفترات للقراءة الحرة، بإشراف الفنان ربيع زين.


كما تتضمن الفعاليات ورشة بعنوان «أنا فنان» بإشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، والموجهة للأطفال من ذوي الهمم، بهدف اكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الفن.


وفي إطار برنامج "مساحة حرة"، يستضيف المعرض مجموعة من اللقاءات والحوارات المفتوحة مع رموز فنية وثقافية بارزة، من بينهم: الفنان صبري فواز، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتورة أمل جمال سليمان استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والكاتبة الصحفية شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، والدكتورة منى الصبان.


وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج فني مميز يضم عروضًا للغناء والموسيقى الشعبية تمثل التنوع الثقافي المصري، من خلال فرق: النيل للموسيقى والغناء الشعبي، الإسماعيلية للفنون الشعبية، الشرقية للفنون الشعبية، مجموعة النوبة والإنشاد الديني بفرقة النيل.


كما يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تتناول تراث الغناء المصري الأصيل على مدار أيام المعرض.


حضر الافتتاح المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، واللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،والدكتورة رشا صالح رئيس المركز القومي للترجمة.
 

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو معرض الزمالك الأول للكتاب دور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد