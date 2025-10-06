أقل من المستوى.. الفنانة ليلى طاهر تفاجئ جمهورها بالسبب الحقيقي وراء اعتزالها الفن

أكدت الفنانة ليلى طاهر، أنه قررت إعتزال الفن، خاصة أنه أنا بعيدة عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، لأنه وجدت الأدوار التي يتم عرضها عليا أقل من المستوى.

وقالت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه "أنا سعيدة بالأعمال التي قدمتها، مؤكدة أنه أحترم الجمهور، ولا يمكن بعد هذا العمر الطويل أقدم أعمال أقل من المستوى".

وتابعت الفنانة ليلى طاهر، أنه كنت أتمنى أن أعيش طوال حياتي كممثلة معلقة “أنا بحترم جمهوري وبعمل الحاجة اللي أنا بعتز بيها ولكن الأعمال أصبحت لا تليق بالتاريخ الفني الخاص بي”