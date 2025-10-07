قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة

جوتيريش
جوتيريش
البهى عمرو

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "يقدم فرصة لا بد من اغتنامها لإنهاء الحرب المأساوية".

وشدد جوتيريش على أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية أمران "أساسيان لمنع مزيد من إراقة الدماء".

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بدعم السلام في المنطقة.

وكان الرئيسُ الأمريكي قد وضع خطةً شاملةً تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتضمن 21 بندًا، وتشمل انسحابًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث مراحل، وإدارةَ قطاع غزة بموجب حكمٍ انتقاليٍّ مؤقتٍ من قِبل لجنةٍ فلسطينيةٍ تكنوقراطيةٍ غير سياسية.

ولاحقًا، أعلنت حركة حماس، في بيان، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.

ورحَّب ترامب برد حماس، وعبّر في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" عن اعتقاده أن البيان الصادر عن حماس يؤكد أنهم "مستعدون لسلام دائم".

وطالب إسرائيل بأن "توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وسرعة".

وتُقدّر إسرائيل وجود 48 محتجزًا في غزة، منهم 20 أحياء.

أنطونيو جوتيريش جوتيريش ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

النائبة إيفلين متي

برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية

انتخابات مجلس النواب

تزامنا مع انتخابات النواب.. ضوابط صارمة على التغطية الإعلامية في مصر

انتخابات مجلس النواب

قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد