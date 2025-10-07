جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "يقدم فرصة لا بد من اغتنامها لإنهاء الحرب المأساوية".

وشدد جوتيريش على أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية أمران "أساسيان لمنع مزيد من إراقة الدماء".

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بدعم السلام في المنطقة.

وكان الرئيسُ الأمريكي قد وضع خطةً شاملةً تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتضمن 21 بندًا، وتشمل انسحابًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث مراحل، وإدارةَ قطاع غزة بموجب حكمٍ انتقاليٍّ مؤقتٍ من قِبل لجنةٍ فلسطينيةٍ تكنوقراطيةٍ غير سياسية.

ولاحقًا، أعلنت حركة حماس، في بيان، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.

ورحَّب ترامب برد حماس، وعبّر في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" عن اعتقاده أن البيان الصادر عن حماس يؤكد أنهم "مستعدون لسلام دائم".

وطالب إسرائيل بأن "توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وسرعة".

وتُقدّر إسرائيل وجود 48 محتجزًا في غزة، منهم 20 أحياء.