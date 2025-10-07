قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار مستمرة حتى الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر المواطنين
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
وزير الخارجية: نثمن مواقف سلوفينيا الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي؛ أن مصر تثمن مواقف سلوفينيا الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وآخرها اعترافها بالدولة الفلسطينية وما تلاه من دعم إنساني مقدر من خلال استقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم، الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون عقب مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب عبد العاطي - في مستهل المؤتمر الصحفي - بنظيرته السلوفينية خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على المزيد من تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة التنموية، مشددا على عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وسلوفينيا والتي توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر والطفرة التي حققتها والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحية والطاقة النظيفة، داعياً الشركات السلوفينية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن مصر تعتز بكونها من أهم الدول التي لديها استثمارات في سلوفينيا من خلال إحدى الشركات، مشيرا إلى أنه أكد خلال المباحثات أهمية عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية قبل نهاية العام بالقاهرة.

