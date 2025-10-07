قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توني كروس يمتدح أسلوب برشلونة ويكشف «الثغرة القاتلة» في نهج الفريق الهجومي

توني كروس
توني كروس
إسلام مقلد

أشاد النجم الألماني المعتزل توني كروس، أسطورة ريال مدريد السابق، بالأداء الفني الذي يقدمه برشلونة في الموسم الحالي، واصفًا أسلوب لعب الفريق الكتالوني بأنه "الأكثر جاذبية في أوروبا"، لكنه في المقابل، حذر من المخاطر الدفاعية التي تهدد الفريق بسبب اعتماده المفرط على الهجوم المفتوح، الذي يترك مساحات خلف الخطوط.

تحليل كروس للهزائم الأخيرة يكشف "الثغرة التكتيكية" في منظومة برشلونة

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر البودكاست الذي يقدمه كروس مع شقيقه فيليكس، تناول نجم ريال مدريد السابق خسارتي برشلونة الأخيرتين أمام باريس سان جيرمان (2-1) في دوري أبطال أوروبا وإشبيلية (4-1) في الليجا، موضحًا أن الفريق يعاني من مشكلة واضحة في التنظيم الدفاعي.

وقال كروس: "برشلونة يمتلك واحدًا من أكثر أساليب اللعب جاذبية في أوروبا، وربما الأكثر إبداعًا على الإطلاق، لكنهم يتحملون مخاطرة كبيرة. إذا لم يكن بدري أو لامين يامال أو رافينيا في يومهم، يصبح الفريق معرضًا للانكشاف أمام أي خصم منظم، وقد يؤدي ذلك إلى خروجه من دوري الأبطال".

وأضاف أن "أسلوب الدفاع المتقدم الذي يعتمده المدرب يترك مساحات شاسعة خلف الظهيرين، وهو ما يمكن للفرق الكبيرة استغلاله بسهولة كما حدث أمام إنتر ميلان في نصف نهائي النسخة السابقة من دوري الأبطال".

كروس: برشلونة قد يواجه المعضلة الأوروبية من جديد

وأكد كروس أن برشلونة قد يواجه السيناريو نفسه في المراحل الإقصائية المقبلة من دوري الأبطال، قائلاً: "في دوري الأبطال، هذه المشكلة ستعود حتمًا، لأن المنافسين هناك يعرفون كيف يعاقبون أي خطأ دفاعي، بينما في الدوري الإسباني، أعتقد أن سيطرتهم المحلية تقلل من هذا الخطر لأنهم الفريق الأكثر تفوقًا من حيث الجودة والاستحواذ".

الإرهاق.. العدو الخفي للفريق الكتالوني

وسلط النجم الألماني الضوء على الجانب البدني للفريق، معتبرًا أن تراجع اللياقة في الدقائق الأخيرة أحد أبرز أوجه القصور لدى برشلونة.

وقال كروس: "من الدقيقة 75 فصاعدًا، تشعر أن الفريق يفقد طاقته بالكامل. اللاعبون لا يبدّلون أسلوبهم الدفاعي لإغلاق المساحات رغم الإرهاق، وهذا يجعلهم عرضة لتلقي الأهداف في الأوقات الحاسمة".


من روستوك إلى المجد الأوروبي.. رحلة توني كروس من الموهبة إلى الأسطورة

بدأ توني كروس مسيرته في أكاديمية نادي هانزا روستوك قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ وهو في السادسة عشرة من عمره.

بفضل موهبته في التمرير والرؤية الميدانية الدقيقة، صعد بسرعة ليمثل الفريق الأول عام 2007 وهو في السابعة عشرة، ليصبح أحد أصغر اللاعبين في تاريخ النادي البافاري.

وخلال فترة إعارته إلى باير ليفركوزن بين عامي 2009 و2010، برز اسمه كأحد ألمع المواهب الألمانية، ما دفع بايرن ميونخ لاستعادته ليصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب يوب هاينكس.

بايرن ميونخ.. البوابة إلى العالمية

مع العملاق البافاري، فاز كروس بثلاث بطولات دوري ألماني، وكأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا عام 2013، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

اشتهر خلال تلك الفترة بقدرته الفائقة على التحكم بإيقاع اللعب ودقته الفائقة في تمرير الكرات الطويلة.

ريال مدريد.. فصل المجد والهيمنة الأوروبية

في صيف 2014، انتقل كروس إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو فقط، في صفقة وصفها المحللون بأنها "سرقة القرن"، نظرًا لما قدمه اللاعب للفريق الملكي على مدار عشر سنوات.

مع ريال مدريد، شكّل كروس ثلاثيًا أسطوريًا مع لوكا مودريتش وكاسيميرو، ليقودوا النادي إلى السيطرة على أوروبا وتحقيق 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 4 بطولات دوري إسباني وعدد من الألقاب المحلية والعالمية.

وكان كروس أحد الأعمدة الأساسية في فترة الهيمنة الأوروبية بين عامي 2016 و2022، بفضل تمريراته الحاسمة وتسديداته المتقنة من خارج المنطقة وقدرته على التحكم في نسق المباريات الكبرى.

تاريخ دولي مشرف وختام مثالي مع المانشافت

على الصعيد الدولي، خاض كروس 114 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 17 هدفًا، وترك بصمة لا تُنسى في مونديال 2014 بالبرازيل، حين ساهم في فوز "المانشافت" بكأس العالم بعد الانتصار التاريخي على البرازيل (7-1) والتغلب على الأرجنتين في النهائي.

واعتزل كروس اللعب الدولي بعد يورو 2020 قبل أن يعود لفترة قصيرة في 2024 ليختتم مسيرته رسميًا بقميص المنتخب الألماني، تاركًا خلفه إرثًا من الانضباط والاحترافية جعل منه أحد أعظم لاعبي الوسط في القرن الحادي والعشرين.

توني كروس كروس ريال مدريد برشلونة

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

وزيرة التنمية المحلية

عوض: انتهاء تشجير محور الشعراوي بالسيدة نفيسة وزراعة 18 ألف شجرة بكفر الشيخ والدقهلية| صور

التضامن الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي يدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مشاركته في معرض "تراثنا"

وزير الزراعة

وزير الزراعة يكشف سر التفوق المصري في الأرز: إنتاجية تصل إلى 5 أطنان للفدان

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

