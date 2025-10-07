طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على ستاد طرابلس الدولي .

طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجوي ميبيامي لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجابون كل من تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج ، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو ، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة ، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.