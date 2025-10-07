قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يصدق على نقل تبعية مستشفى السباعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

صدق الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على نقل تبعية مستشفى السباعية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالى عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن نقل تبعية 96 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 مركزا ووحدة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم، الثلاثاء، أن إجراءات نقل التبعية للمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى تسير بوتيرة متتابعة ومنظمة في إطار تنفيذ التوجيهات للتشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة. 

وقال إن الهدف هو ضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى، مع تيسير حصوله على الخدمة بسهولة وكفاءة داخل مختلف الصروح الطبية التابعة للمنظومة، ومن بينها مستشفى السباعية الذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألفا و100 متر مربع، ويضم 4 أدوار مجهزة بأحدث الإمكانيات، وبلغت تكلفته الإنشائية نحو 482 مليون جنيه، كما يشمل المستشفى 69 سريرا للعناية المركزة والإقامة والأطفال المبتسرين، وتم فرشه وتجهيزه بالكامل لتقديم خدماته الصحية المتكاملة لأكثر من 100 ألف نسمة من أهالي مدينة السباعية والمناطق المجاورة.
 

محافظ أسوان مستشفى السباعية التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

صائد الدبابات محمد المصري.. بطولة خالدة تتجدد في معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

ملحمة وطنية يسطرها أبناء البحيرة في احتفالات نصر أكتوبر بمعرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

في ندوة بـ"معرض دمنهور للكتاب".. الأزهر يؤكد: مواجهة التطرف مسؤولية فكرية وتنموية شاملة

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد