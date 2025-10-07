محافظ أسوان يصدق على نقل تبعية مستشفى السباعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

صدق الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على نقل تبعية مستشفى السباعية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالى عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن نقل تبعية 96 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 مركزا ووحدة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم، الثلاثاء، أن إجراءات نقل التبعية للمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى تسير بوتيرة متتابعة ومنظمة في إطار تنفيذ التوجيهات للتشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة.

وقال إن الهدف هو ضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى، مع تيسير حصوله على الخدمة بسهولة وكفاءة داخل مختلف الصروح الطبية التابعة للمنظومة، ومن بينها مستشفى السباعية الذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألفا و100 متر مربع، ويضم 4 أدوار مجهزة بأحدث الإمكانيات، وبلغت تكلفته الإنشائية نحو 482 مليون جنيه، كما يشمل المستشفى 69 سريرا للعناية المركزة والإقامة والأطفال المبتسرين، وتم فرشه وتجهيزه بالكامل لتقديم خدماته الصحية المتكاملة لأكثر من 100 ألف نسمة من أهالي مدينة السباعية والمناطق المجاورة.

