وحدة السكان بالشرقية تنظم ندوات توعوية لخدمة القضية السكانية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة من خلال دورها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية ، لافتة إلى ضرورة عقد الندوات والإجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلى أنه بمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع الجهات الشريكة والتي شملت مديريات "التضامن الإجتماعى - الشباب والرياضة - الطب البيطري - الصحة " برنامج مشروعك - جهاز تنمية المشروعات - وحدات ( تكافؤ الفرص - حماية الطفل - حقوق الإنسان ) بالديوان العام كذلك جامعة الزقازيق - مكتبة مصر العامة - فرع ثقافة الشرقية - المجلس القومي للمرأة - وحدة أيادي مصر ) قامت الوحدة بتنفيذ عدة مبادرات رئاسية خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث تم تنفيذ ٦ ورش عمل لمبادرة التمكين الإقتصادي والشمول المالي بـ ٦ مراكز مختلفة ( بلبيس - أبو حماد - أولاد صقر - الحسنيه - فاقوس- ديرب نجم ).