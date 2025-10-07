قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
محافظات

وحدة السكان بالشرقية تنظم ندوات توعوية لخدمة القضية السكانية

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة من خلال دورها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية ، لافتة إلى ضرورة عقد الندوات والإجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلى أنه بمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع الجهات الشريكة والتي شملت مديريات "التضامن الإجتماعى - الشباب والرياضة - الطب البيطري - الصحة " برنامج مشروعك - جهاز تنمية المشروعات - وحدات ( تكافؤ الفرص - حماية الطفل - حقوق الإنسان ) بالديوان العام كذلك جامعة الزقازيق - مكتبة مصر العامة - فرع ثقافة الشرقية - المجلس القومي للمرأة - وحدة أيادي مصر ) قامت الوحدة بتنفيذ عدة مبادرات رئاسية خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث تم تنفيذ ٦ ورش عمل لمبادرة التمكين الإقتصادي والشمول المالي بـ ٦ مراكز مختلفة ( بلبيس - أبو حماد - أولاد صقر - الحسنيه - فاقوس- ديرب نجم ).

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

