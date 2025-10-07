محافظ الوادي الجديد: رالي مصر يسهم في تنشيط السياحة ويبرز مقومات المحافظة

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن "رالي مصر" حدث رياضي دولي يجمع بين المغامرة والسياحة، ويُسهم في إبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل رسالة سلام ودعوة مفتوحة لزيارة مراكز المحافظة، بما يسهم في تنشيط السياحة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع فريق رالي "تحدي عبور مصر"، خلال مدة إقامته بالمحافظة، بحضور محسن عبد المنعم مدير عام تنشيط السياحة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة للرالي الذي يمتد من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، عبر مسار يبلغ نحو 2400 كم يربط 8 محافظات مصرية.



ورحب المحافظ بالفريق المشارك ، معربًا عن تقديره لجهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي حيث يواصل فريق الرالي مسيرته منطلقًا من الخارجة عبر طريق بغداد باتجاه الأقصر، ومروا خلال عبورهم المحافظة بمناطق الفرافرة والقصر وبلاط وصولًا إلى مدينة الخارجة، وسط أجواء احتفالية عكست كرم الضيافة وروح الترحيب التي تميز أبناء الوادي الجديد.