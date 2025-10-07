إصابة 7 طالبات باشتباه تسمم نتيجة تناول كشري في المنوفية

أصيبت 7 طالبات بمدرسة الشهيد الشوربجي بقرية الحامول التابعة لمركز منوف باشتباه تسمم اثر تناولهم وجبة كشري من أحد المحلات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف باستقبال مستشفي منوف 7 طالبات مصابات اشتباه تسمم ويعانون من الالام بالبطن وقئ.

وبالفحص اكدت الطالبات تناولهن أكلة الكشري من أحد المحلات واصيبن بعدها بمغص شديد وتم نقلهن علي الفور لمستشفي منوف لتلقي الإسعافات الأولية.

وأكد مصدر طبي أن الحالات مستقرة وتم تقديم كافة الإجراءات الطبية للطالبات.

وأوضح أن الأعراض كانت الآلام في البطن وقي اشتباه تسمم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.