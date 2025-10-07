أسعار السلع الغذائية في محافظة الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط وفرة في المعروض من المنتجات، وتكثيف للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمواطنين.

وأكد عدد من المواطنين أن الأسواق تشهد توازنًا في حركة البيع والشراء، خاصة مع تزايد المعروض من السلع الاستهلاكية ومشاركة المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية في طرح منتجات بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء عن الأسر، خصوصًا بالمناطق النائية.

أسعار اللحوم والدواجن



اللحم البلدي: من 270 إلى 300 جنيه للكيلوجرام.

الدواجن البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.



أسعار الزيوت والسمن

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا.

زجاجة زيت (5 لتر): 310 جنيهات.

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا.



أسعار منتجات الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): من 65 إلى 75 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا.

كرتونة البيض: من 140 إلى 150 جنيهًا.



أسعار البقوليات والمكرونة

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): من 10 إلى 12 جنيهًا.

شكارة شعرية: 190 جنيهًا.

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا.

شكارة رز (10 كجم): 240 جنيهًا.

كيلو دقيق: 23 جنيهًا.

كيلو سكر: 28 جنيهًا.



سلع أخرى

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا.



وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وتنظيم معارض دورية للمنتجات المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.