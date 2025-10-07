قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حملات دورية على أحياء القاهرة الكبرى للتصدى لمخالفات البناء

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على المتابعة الدورية والمستمرة لمستوي تقديم الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظات فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن ، وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة العمل بصورة سريعة لإنهاء مصالح المواطنين وتذليل أى عقبات تواجههم بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية ، وكذا التصدي بكل حسم لأي مبانى غير مرخصة أو متغيرات مكانية غير قانونية أو تقصير من العاملين بالمحليات فى إزالة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن .

جاء ذلك خلال تقرير تلقته الدكتورة منال عوض اليوم الثلاثاء حول جهود المرور الميدانى لفرق قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى على عدد من أحياء ومدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

وأوضح التقرير أنه تنفيذاً لتعليمات وزيرة التنمية المحلية ، بالمرور الميدانى المفاجئ علي الوحدات المحلية ، قام القطاع التفتيش بتنفيذ حملة تفتيش مفاجئ على مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، حيث قامت اللجنة بمتابعة خدمات المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين، وتراخيص البناء وتذليل أي عقبات تواجههم ، وإزالة المباني المخالفة والتي لا ينطبق عليها قانون التصالح ورفع الإشغالات ومنع التعدي علي حرم الطريق لتحقيق الانضباط بالشارع وكذا التفتيش علي كافة الإدارات بالمدينة.

ونجحت اللجنة فى الانتهاء من ١٢٧ معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفه بالإدارات الخلفية بمجلس المدينة ، كما تم إنهاء عدد ٥٢ نموذج ٨ تصالح وإخطار المواطنين بانتهاء الخدمة وتم التواصل مع المواطنين لاستلام النماذج المنتهية و تسليم عدد ١٨ نموذج للمواطنين ، وإنهاء وتسليم عدد ٩٩ معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة ، كما تم إنهاء واعتماد عدد ٣١ رخصة بناء وعدد ٢٠ بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمهم للمركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين ، كما تم رصد أعمال مخالفة بناء وتنفيذ قرار إزالة لأعمدة مقامة بدون ترخيص لمبنى تحت الإنشاء وتم التعامل بالإزالة الفورية لسور من الطوب الأبيض والأسمنت مقام بدون ترخيص .

كما أشار التقرير إلى قيام لجنة من قطاع التفتيش بفحص شكوى بناء عقار مخالف بدون ترخيص بشارع أحمد عصمت أمام مقهي قصر الشوق بحي عين شمس بالقاهرة ، وتبين أن العقار عبارة عن هيكل خرساني مكون من دور أرضي وأول وثاني فوق الأرضي و شدة خشبية لأعمدة وسقف الدور الثالث علوي بمسطح ١٠٠ م٢ تقريباً للدور .

وأوضح التقرير أنه تم إنتقال لجنة قطاع التفتيش لموقع العقار رفقة رئيس الحى وشرطة المرافق والإدارات المعنية حيث مصادرة مواد البناء من الحديد والأخشاب و تنفيذ إزالة جزئية للعقار بفك الشدة الخشبية للدور الثالث فوق الأرضى و تكسير أجزاء من أسقف الدور الأول و الثاني فوق الأرضي ، و تم التنبيه على الحي باستكمال تنفيذ الإزالة  .

كما أشار تقرير قطاع التفتيش إلى أنه تم متابعة المرور الميدانى على المركز التكنولوجي بحي الهرم بالجيزة ، حيث قامت اللجنة بمتابعة خدمات المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنجاز ملفات المواطنين في التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة، وتراخيص البناء وتذليل أي عقبات تواجههم داخل المركز التكنولوجي والتفتيش على كافة الادارات بالحى ، و خلال المرور على المركز التكنولوجي تم تسليم المواطنين عدد 145 طلب أثناء تواجد اللجنة ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالعقار الكائن فى ناصية شارع وائل الشطورى مع شارع المنشية وتبلغ مساحة العقار 609.67 م٢ وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة بالأعمدة و بالدور السادس علوى وكذا إزالة جزئية للدور الخامس علوي المخالف ، كما تم تنفيذ إزالة جزئية بالعقار المخالف الكائن بشارع قطب متفرع من شارع المنشية ميدان الساعة بإزالة الشدة الخشبية وكذا إزالة جزئية للدور الخامس علوي.

التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش

