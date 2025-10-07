النمسا تتغلب على أطول ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية

تغلبت النمسا على أطول ركود اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتوقعات جديدة صدرت اليوم /الثلاثاء/ عن معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في البلاد.



وقدم كل من المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات المتقدمة (IHS) توقعاتهما للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و 2026 كجزء من توقعاتهما الاقتصادية الخريفية.



وأشارت المعاهد ، إلى أنه بعد مراجعة البيانات من قبل هيئة الإحصاء النمساوية، فإن اقتصاد البلاد ينمو منذ الربع الرابع من عام 2024 وعاد الآن إلى مسار النمو.



ويمثل هذا نهاية ما وصفه المحللون بأنه أطول انكماش اقتصادي في النمسا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يظهر الاقتصاد الآن علامات على الانتعاش والزخم الإيجابي الذي يتجه إلى عام 2026.