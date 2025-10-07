أخبار التوك شو.. وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار..

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني

أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.



حماس: جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أنهم جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب.

وأضافت أن وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين، مؤكدة أنها تعاملت بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار وآخرها مقترح ترامب.



أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية

تشهد مصر أجواءً خريفية معتدلة خلال هذه الأيام، مصحوبة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة تعمل على تراجع درجات الحرارة لتكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مضيفة أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة وحجب أشعة الشمس المباشرة.

وزير الخارجية: يجب الحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية نظرا للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة.



وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للمشاركة الفعالة لهولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته فور وقف إطلاق النار.



وشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أننا نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه، تناولنا القضايا الإقليمية واتفقنا على أنه لا حلول عسكرية لهذه القضايا، وأن إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان.

وأوضح أن هناك تعاونا مصريا هولنديا مكثفا في المجالات السياسية والاقتصادية، وأننا نتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة، ونؤكد ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية، وندعو إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية .



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أننا تناولنا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولدينا ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي ترامب في خطته لإنهاء الحرب في غزة .

ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال

كشف الناقد الرياضي لطفي السقعان، تفاصيل استعدادات منتخب مصر لمواجهة جيبوتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيبوتي ليست في مستوى مخيف بالنسبة لمصر ولم تكسب الفراعنة ولا مرة.



ولفت إلى أن جيبوتي تتذيل المجموعة بنقطة واحدة جمعتها من تعادل بينما خسرت جميع المباريات الأخرى، ولذا هناك أريحية لمنتخب مصر في مباراة الغد.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء7 أكتوبر 2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.68 جنيه للبيع و47.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.61 جنيه للبيع، و55.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 64.00 جنيه للبيع، 63.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.71 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الذهب يصل إلى 6000 جنيه اليوم.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

ووصل سعر الذهب عيار 24 لأرقام قياسية تجاوزت الـ 6000 جنيه، وخاصة أن المتخصصين في الذهب يؤكدون أن الأسعار في منحنى تصاعدي خلال الفترة المقبلة.