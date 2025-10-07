بعد إصابته بجلطة.. أحمد العيسوي يعود لعمله في نقابة الموسيقيين

عاد اليوم الفنان أحمد العيسوي، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية، إلى مباشرة عمله بالنقابة، وذلك بعد فترة نقاهة قضاها للتعافي من أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.

وطمأن العيسوي محبيه وزملاءه على حالته الصحية، مؤكدًا: الحمد لله والشكر لله على كل حال"، معربًا عن امتنانه لكل من ساندوه خلال هذه الأزمة.

ووجه العيسوي شكره للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وكذلك زوجته الفنانة ايناس عز الدين على دعمهم المعنوي، ومساندتهم له طوال فترة أزمته الصحية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في رحلة تعافيه.

وكان العيسوي قد تعرض لجلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، أدت إلى إصابته بتنميل في اليد والقدم بالجانب الأيسر من جسده، مما استدعى تلقيه للعلاج والرعاية الطبية اللازمة خلال الفترة الماضية.