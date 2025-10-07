كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفأجاة صادمة بشأن أزمة الزمالك المالية عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:لاعيبه الزمالك بتستلف عشان تسدد أقساط المدارس وايجارات الشقق .

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.