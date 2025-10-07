بسمة وهبة: شات جي بي تي أبلغ عن طالب حاول إنهاء حياة زميله.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت القبض على طالب بسبب التخطيط لإنهاء حياة زميله في المدرسة.

وأضاف بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة على فضائية المحور"، أنه على غير العادة، أن عملية إلقاء القبض على هذا الطالب هو شات جي بي تي، منوها أنها أثناء تصفحها هذا الخبر أصابتها الصدمة.

وتابعت: أجريت محادثة مع شات جي بي تي، وسألته عن كونه هو الذي بلغ عن هذا الطالب، ولكنه أنكر هذا الاتهام، وأخبرها بأنه لا يقوم بفعل أشياء في العالم الحقيقي.

واستكملت: حاول شات جي بي تي، كانت إجاباته فيها نوع من الغموض، ويحاول الإجابة على أشياء لم تسأل عنها أصلا، وفي النهاية يستدرج السائل عن أشياء أخرى.