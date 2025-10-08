الإرشاد الزراعي ينفذ 17 ورشة عمل و382 ندوة في 18 محافظة

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها الإرشادية والتوعوية بالمحافظات المختلفة، حيث نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، حزمة من الأنشطة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت 17 ورشة عمل و 382 ندوة إرشادية وحلقة نقاشية بهدف دعم المزارعين والأسر الريفية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الزراعي.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر الحيمري، مدير المعهد والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الأنشطة الإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين وأسرهم، وصقل مهارات المهندسين الزراعيين في جميع مجالات الإنتاج الزراعي.

17 ورشة عمل وحلقة نقاشية

وأشار الحيمري إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذ 17 ورشة عمل وحلقة نقاشية لتبادل الخبرات بين الباحثين وتنمية معارفهم ومهاراتهم، حيث يأتي من بينها منها 7 ورش عمل بالمقر الرئيسي للمعهد بالجيزة، و 10 ورش عمل بمحطات البحوث الزراعية بسخا ، والصبحية، حيث تناولت عددا من الموضوعات المتنوعة من بينها: التسويق الاليكترونى لمنتجات المراة الريفية فى ظل التحول الرقمي، والمطبخ التعليمي والتغذية مع تطبيق تغذوي عملي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ووعى الزراع نحو ميكنة الخدمات الزراعية، ودعم التعليم الفني الزراعى في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل.

وتابع مدير المعهد، أن تلك الموضوعات شملت أيضا: الطرق الإتصالية المناسبة لنشر مفهوم البصمة الكربونية فى التصنيع الغذائى، وفرص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة: جسر بين البحث العلمي والتطبيق العلمي، وسلوك مربى النحل تجاه مقاومة أمراض النحل، وممارسات الريفيات لحماية أطفالهن من المخاطر المنزلية، والمدارس الحقلية ودورها فى تطوير الإنتاجية الزراعية، وإرادة التغيير، وتبني المبتكرات لمواجهه آثار التغيرات المناخية ولتحقيق التنوع البيولوجي، والوعى بأهمية المشاركة السياسية فى الريف المصرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من ورش العمل فى مجالات: ترشيد مياه الري في الأراضي القديمة ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، و دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بالأنشطة الإرشادية الموجهة للمزارعين وأسرهم في مختلف المحافظات، أوضح مدير المعهد، أن المعهد قد نفذ 382 ندوة إرشادية وحلقة نقاشية، إستفاد منها نحو 9521 من المزارعين والمهندسين الزراعيين والشباب والمرأة الريفية فى 18 محافظة.

وقد تضمنت هذه الأنشطة 87 ندوة وحلقة نقاشية في مجال تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع السيلاج، و 115 ندوة إرشادية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال للشباب والمزارعين وأسرهم بالمناطق الريفية، إضافة إلى 180 نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية في مجالات الإنتاج الزراعى المختلفة خاصة المحاصيل الحقلية والبستانية الصيفية والإنتاج الحيوانى والداجنى والتنمية الريفية.

وتابع "الحيمري " أن الموضوعات التي تضمنتها الأنشطة الإرشادية المتعلقة بتدوير المخلفات الزراعية يأتي من بينها: أهمية تدوير المخلفات الزراعية وفوائدها الإقتصادية والبيئية، وطرق تدويرالمخلفات الزراعية، وكيفية عمل الكومات السمادية والأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية، وأنواع المخلفات التى تستخدم في عمل الكومات السمادية، وتصنيع السيلاج من المخلفات الزراعية، و خطوات تصنيع السيلاج وفوائده، وإرشادات تحويل المخلفات الخضراء إلى سيلاج، و توقيت التغذية بالسيلاج وعلاقته برائحة الحليب وتصنيع منتجاتها، وأفضل المخلفات النباتية التي تحتوي علي عناصر غذائية عالية لتغذية الحيوانات، وغيرها من الموضوعات التى تعزز من كفاءة إستخدام المخلفات الزراعية، وتحافظ علي نظافة البيئة الزراعية والريفية، وتحد من السلوكيات السلبية المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية، كما تضمنت هذه الأنشطة زيارات حقلية وتطبيقات عملية لتدوير بعض المخلفات الزراعية.

ولفت مدير المعهد، الى أنه فيما يختص بالأنشطة الإرشادية المتعلقة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد تضمنت العديد من الموضوعات منها: التعريف بماهية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأنواعها، وأهميتها في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالريف المصرى، فضلا عن التعريف بالفرص المتاحة في كل منطقة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة المرتبطة بالأنشطة الزراعية في كل منطقة.

وتابع أن من بين تلك الموضوعات أيضا، التعريف بالأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، فضلا عن تعريف الشباب والمزارعين وأسرهم بكيفية التخطيط لتنفيذ مشروع صغير أو متناهى الصغر، والمشاكل والمعوقات التي يمكن أن تواجههم وسبل التغلب عليها، والتعريف بجهات التمويل المتاحة لمثل هذه المشروعات، والشروط والضمانات المطلوبة لكل منها، وكيفية التقدم لهذه الجهات لطلب التمويل، وطرح بعض النماذج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيوانى، والتصنيع الزراعي، إضافة إلى المشروعات الحرفية التي تتناسب مع الموارد المحلية المتاحة في كل منطقة، وغيرها من الموضوعات التى تعزز ثقافة ريادة الأعمال للشباب والمزارعين وأسرهم في المناطق الريفية. كما تضمنت هذه الأنشطة بعض النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالأنشطة الزراعية المختلفة.

وأضاف الحيمري، أنه فى إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، واصل المعهد جهوده بالتنسيق والإشراف، ومتابعة تنفيذ خطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية فى نطاق 302 مركز إرشادى والتى تضمنت أيضا عدد كبير من الأنشطة الإرشادية فى مجالات التنمية الريفية المختلفة، مع التركيز علي الزيارات الحقلية لمختلف مجالات الإنتاج الزراعى، والتى نفذها خبراء المعهد في مختلف المحافظات بالإشتراك مع الباحثين من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.