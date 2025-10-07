أثار الجدل.. ديشامب يسخر من الدوري السعودي أثناء معسكر فرنسا خلال حديثه مع كومان

أثار ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجدل بتصريح ساخر عن الدوري السعودي، خلال معسكر "الديوك" استعدادًا لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك أثناء مزاحه مع كينجسلي كومان لاعب النصر السعودي.

ويتواجد كومان حاليًا مع المنتخب الفرنسي، بعدما انتقل مؤخرًا إلى نادي النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، عقب 8 سنوات من التألق في الدوري الألماني.

وبحسب ما كشفته شبكة RMC Sport الفرنسية، رحّب ديشامب باللاعبين في مركز التدريبات، وأثناء مصافحته لكومان، قال له مازحًا:"كيف حالك في العطلة؟". في إشارة ساخرة إلى ضعف المنافسة في الدوري السعودي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى.

الرد لم يتأخر من كومان، الذي ابتسم وأجاب بحدة خفيفة:"علينا أن نلعب في بغداد!" في تلميح إلى المباراة التي سيخوضها النصر أمام الزوراء العراقي ضمن دوري أبطال آسيا.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهتين قويتين في التصفيات، حيث يلتقي أذربيجان على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الجمعة، قبل أن يواجه آيسلندا يوم الاثنين المقبل، على أن تستكمل التصفيات في نوفمبر بمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان.