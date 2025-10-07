محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات والعشش بحدائق الأهرام

بعد أكثر من عشر سنوات تمكنت محافظة الجيزة اليوم من إزالة أكبر تجمع لفرز وتجميع المخلفات بالطريق العام بمنطقة حدائق الأهرام في حملة مكبرة استهدفت إعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.



وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملة شهدت إزالة عدد من العشش والغرف المستخدمة في فرز وتجميع المخلفات بشارع الضغط بمنطقة “هـ” بقطاع هضبة الأهرام كما تم رفع نحو 20 نقلة مخلفات تقريبًا من الموقع، والتحفظ على عدد من التروسيكلات والأدوات المستخدمة في تلك الأنشطة المخالفة، وإيداعها بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محافظ الجيزة إن الحملة جاءت حرصًا من المحافظة على القضاء على البؤر العشوائية التي تضر بالمظهر العام وتؤثر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأوضح النجار إلى أنه فور رصد وجود هذه المخالفات تم التوجيه بالازالة الفورية لما يصاحبها من انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات ومخاطر الحرائق، إلى جانب استخدام بعض تلك العشش في أنشطة غير قانونية مثل تجميع مواد مجهولة المصدر والتعامل غير الآمن مع المخلفات مما شكّل مصدر قلق ومعاناة مستمرة للأهالي .



وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة للقضاء على بؤر تجمع المخلفات ومتابعة أي أنشطة عشوائية أو غير قانونية بالمناطق السكنية، مشددًا على أن العمل جارٍ لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة وتستجيب لمطالب المواطنين المشروعة.



تم تنفيذ الحملة اليوم برئاسة محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و اللواء حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام ومباحث قسم الهرم.