باسم يوسف: الكوميديا مش دايمًا نظيفة.. وده الأوبن بوفيه اللي بقدمه

قال الإعلامي باسم يوسف: “هناك جيل جه من أمريكا وأوروبا من زمان، وكان منغمس جدا فى أنه ياكل عيش ويقوي حياته، والأجيال دي لم تكن متداخلة فى السياسة، طلع gen z بص على جيل أهله الخاضع أو القبول أن الغرب متقدم أكثر مننا، لم يعد يقبل هذا الموقف”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “لما طلعت مع بيرس مورغان هذا الأمر أتكسر قليلا، وأعتقد أن ناس كتير حست أن فيه حد كبير بيتحدث بصوتهم ويقول للغرب نفس الكلام اللي عايزين يقولوا”.

وتابع: “الكوميديا زى الأوبن بوفيه فيه كذا أكلة وكذا طعم، واللي بيضحك فيها هم الجنس والدين والسياسة، وعارف أني ساعات بكسر شوية حدودي بس الكوميديا أحيانا بتكون كدا، ولما طلعت فى البرنامج كنت بنوه عن كدا، وبعمل الكوميديا اللي بتعجبني ساعات بيكون فيها ألفاظ أو إيحاءات أو أراء سياسة لا تعجب الناس، ودي تكون سلعة تاخدها أو متاخدهاش خالص”.