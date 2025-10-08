السيادي السعودي و"إنجي" الفرنسية يعززان فورة السندات الخضراء

يتجه المقترضون، بدءاً من صندوق الثروة السيادي السعودي ووصولاً إلى شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" (Engie)، إلى أوروبا لجمع التمويل الأخضر، فيما تشهد السوق أقوى موجة نشاط منذ 18 شهراً تقريباً.

افتتح صندوق الاستثمارات العامة سجل طلبات الشراء لأول طرح لسندات خضراء مقومة باليورو، عقب طرح أربعة مُصدرين سندات خضراء مقومة بالعملة نفسها يوم الإثنين، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وتشير الوتيرة الحالية إلى أن حجم إصدارات السندات الخضراء في أوروبا خلال أكتوبر يتجه إلى تجاوز نظيره في سبتمبر البالغ 38.4 مليار يورو (44.8 مليار دولار)، الذي مثل الشهر الأكثر نشاطاً في طروحات السندات منذ مايو 2024، بحسب البيانات.

فورة في التمويل الأخضر

يعود المقترضون إلى السندات المعتمدة على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بعد عزوف في وقت سابق من هذا العام عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن أهداف المناخ، وسعى الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه دونالد ترمب، إلى منع استراتيجيات الاستثمار القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.

اقرأ أيضاً: مع اقتراب "كوب 30".. البرازيل تحت الضغط وسط تعثر تمويل صندوق الغابات

لكن في ظل قرب تكاليف الاقتراض العالمية من أدنى مستوياتها منذ 2007، ومُضي حكومات دول -مثل بولندا وسلوفينيا- قدماً في خطط تحول الطاقة، عادت السندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة بقوة إلى واجهة أدوات التمويل.

قال جوناثان شروير، استراتيجي ائتمان الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية لدى "يوني كريديت" (UniCredit): "تباطأت وتيرة إصدار السندات الخضراء في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لذا أتوقع أن ما نشهده حالياً هو نوعاً ما من تأثير اللحاق بالركب. العالم لم يتغير فعلياً في ظل إدارة ترمب، وبدأنا نحصل على قدر من الوضوح حيال السنوات القليلة المقبلة، فبينما قد يتخذ ترمب موقفاً معارضاً للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، هذا لا يعني أن بقية دول العالم تتخذ الموقف نفسه".