قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الوطني الفلسطيني: محادثات شرم الشيخ إيجابية.. لكن الاحتلال لم يوقف هجماته على غزة
سيارة مسرعة تدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر
تداول فيديو لمديرة مدرسة توزع نقودا على الطلاب لتشجيعهم على الحضور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السيادي السعودي و"إنجي" الفرنسية يعززان فورة السندات الخضراء

سندات
سندات
وكالات

يتجه المقترضون، بدءاً من صندوق الثروة السيادي السعودي ووصولاً إلى شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" (Engie)، إلى أوروبا لجمع التمويل الأخضر، فيما تشهد السوق أقوى موجة نشاط منذ 18 شهراً تقريباً.

افتتح صندوق الاستثمارات العامة سجل طلبات الشراء لأول طرح لسندات خضراء مقومة باليورو، عقب طرح أربعة مُصدرين سندات خضراء مقومة بالعملة نفسها يوم الإثنين، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وتشير الوتيرة الحالية إلى أن حجم إصدارات السندات الخضراء في أوروبا خلال أكتوبر يتجه إلى تجاوز نظيره في سبتمبر البالغ 38.4 مليار يورو (44.8 مليار دولار)، الذي مثل الشهر الأكثر نشاطاً في طروحات السندات منذ مايو 2024، بحسب البيانات.

فورة في التمويل الأخضر

يعود المقترضون إلى السندات المعتمدة على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بعد عزوف في وقت سابق من هذا العام عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن أهداف المناخ، وسعى الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه دونالد ترمب، إلى منع استراتيجيات الاستثمار القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.

اقرأ أيضاً: مع اقتراب "كوب 30".. البرازيل تحت الضغط وسط تعثر تمويل صندوق الغابات

لكن في ظل قرب تكاليف الاقتراض العالمية من أدنى مستوياتها منذ 2007، ومُضي حكومات دول -مثل بولندا وسلوفينيا- قدماً في خطط تحول الطاقة، عادت السندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة بقوة إلى واجهة أدوات التمويل.

قال جوناثان شروير، استراتيجي ائتمان الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية لدى "يوني كريديت" (UniCredit): "تباطأت وتيرة إصدار السندات الخضراء في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لذا أتوقع أن ما نشهده حالياً هو نوعاً ما من تأثير اللحاق بالركب. العالم لم يتغير فعلياً في ظل إدارة ترمب، وبدأنا نحصل على قدر من الوضوح حيال السنوات القليلة المقبلة، فبينما قد يتخذ ترمب موقفاً معارضاً للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، هذا لا يعني أن بقية دول العالم تتخذ الموقف نفسه".

السيادي السعودي السيادي السندات السندات الخضراء الفرنسية التمويل الأخضر شركة الطاقة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وراثيًا

تعب الحمل

علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

الحمل

علامات الحمل المبكرة .. 5 أعراض تكشفه

بالصور

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد