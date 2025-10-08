قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الصمود.. أسطول الحرية يتعرض لهجوم إسرائيلي واقتياد 150 ناشطا لميناء أسدود
مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خالد طلعت: أحمد الشناوى يتفوق على جميع حراس مرمى المنتخب

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعب أحمد الشناوي .

وقال خالد طلعت لملعب البلدوزر عبر تصريحات إذاعيه:" أحمد الشناوى يتفوق على جميع حراس مرمى المنتخب بما فيهم محمد الشناوى ".

ومن جانبه علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويحل المنتخب الوطني ضيفاً على نظيره الجيبوتي ، الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمغرب ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بينما يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة ، الأحد 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.


وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة غير منطقية بالمرة ، وخاصةً مركز حراسة المرمى ، فكان لابد من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز إلى القائمة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتر كونتنينتال ، وكذلك مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وغيرها من مباريات الدوري الممتاز.

وتابع: أحمد الشناوي أفضل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسي الأهلي ، وكذلك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ، ولا أعلم سبب استبعاده من القائمة ، وبالتأكيد له الحق أن يغضب من ذلك ، واختيارات حسام حسن أصابت العديد من اللاعبين بالإحباط.

الشناوي الاهلي الزمالك

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

