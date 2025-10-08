التحقيق في انهاء شاب حياته داخل منزله بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليها داخل منزله بشبين القناطر لمعرفة أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وشهدت إحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، إذ عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا داخل منزله بعد أن أنهى حياته شنقًا، إثر مروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد بعثور أسرة الشاب محمد، 24 عامًا، على جثمانه داخل غرفته معلقًا بحبل.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.



وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه غير متزوج، وجارى استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.