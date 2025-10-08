قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو… إنجاز مصري تاريخي يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية الثقافية والتعليمية عالميًا
ضربة القرن لعصابات الهواتف في لندن.. تفكيك شبكة دولية هرّبت 40 ألف جهاز إلى الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحقيق في انهاء شاب حياته داخل منزله بشبين القناطر

مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليها داخل منزله بشبين القناطر لمعرفة أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وشهدت إحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، إذ عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا داخل منزله بعد أن أنهى حياته شنقًا، إثر مروره بأزمة نفسية.
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد بعثور أسرة الشاب محمد، 24 عامًا، على جثمانه داخل غرفته معلقًا بحبل.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.


وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه غير متزوج، وجارى استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

باسم يوسف

عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

ترشيحاتنا

الإعلامي حسام الغمري

حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

حنان مطاوع

حنان مطاوع : ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي

الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقي لـ"شريف عامر": الرئيس السيسي منح العناني مساحة كبيرة لترشيحه لمنصب مدير اليونسكو

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد