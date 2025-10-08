جامعة بنها تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة مرور 52 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

تنظم جامعة بنها اليوم ندوة تثقيفية بمناسبة مرور 52 عاما على ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

ويشهد الندوة المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، واللواء اركاب حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير الاستراتيجي العسكري.

وتستهدف الندوة تسليط الضوء على نصر أكتوبر العظيم ، ودور القوات المسلحة المصرية، الذي أعاد للوطن أرضه وكرامته ، ونشر الوعي الوطني لدى الطلاب.