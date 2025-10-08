تحرير 94 مخالفة فى حملة تموينية على المخابز بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة على المخابز لضبط المخالفات التموينية المختلفة وذلك في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية المستمرة بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين أن الحملة استهدفت المرور على المخابز البلدية واسفرت عن تحرير 94 مخالفة (انتاج خبز ناقص وزن، عــدم نظـــافـة المعجن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، عدم إعطاء بون الصرف، عدم وجود ميزان، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، غلق بدون اذن مسبق)، بنطاق الخانكة، حي غرب شبرا الخيمة، قهـا، شبين القناطر، القناطر الخيرية.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه جارى مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية لضمان جودة السلع وضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين.