ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالاً مثيرا بشأن أفضل لاعب في الدوري.. التفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، سؤالاً مثير بشأن أفضل لاعب في الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر فيسبوك: "مين أفضل لاعب في الدوري لحد دلوقتي؟".

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز تعديلات جديدة في جدول مبارياته، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية عن تغيير موعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة، في ظل انشغال المارد الأحمر بمشاركته الإفريقية المرتقبة، ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الرابطة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتجنب تضارب المواعيد وضمان جاهزية الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري بدلًا من الثلاثاء الموافق 21 من الشهر ذاته، وذلك نظرًا لخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا قبل هذا اللقاء مباشرة.

استاد القاهرة الدولي يستضيف المباراة

ستُقام المباراة بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة منتظرة بين فريقين يسعيان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة القوية في الدوري.

توقف مؤقت لمسابقة الدوري المصري

من المقرر أن تتوقف منافسات الدوري المصري الممتاز خلال شهر أكتوبر الجاري، بسبب مباريات المنتخب الوطني المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراتين حاسمتين

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن والنجم والقائد محمد صلاح مباراتين حاسمتين، حيث يحل ضيفًا على منتخب جيبوتي يوم 8 أكتوبر في المغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي يوم 12 من الشهر نفسه، ويسعى "الفراعنة" من خلال هاتين المواجهتين إلى ضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

الدوري المصري الاهلي والزمالك

شهب التنينيات

سماء مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات.. ما هي ذروة شهب التنينيات؟

كأس العالم 2026

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

