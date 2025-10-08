6 علامات على جسد الميت تكشف مصيره فى الجنة أم النار

هناك علامات فى جسد المتوفى تكشف عن مصيره هل هو من أهل الصلاح أم من أهل الفساد.. هذا ما قاله الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي.

وقال “أبو بكر”، إن هناك 6 علامات على الميت من رآها على الميت تعرف أنه من أهل الصلاح.

العلامة الأولى: ينطق الشهادتين ولا يشترط أن ينطقها بلسانه بل بعينه أو باصعبه أو بقلبه المهم أنه من أهل التوحيد.

العلامة الثانية: رشح جبين المؤمن يميز بهذا .

العلامة الثالثة: ان يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر)).

العلامة الرابعة: ان يموت شهيدًا فى سبيل الله، إلا أن الشهادة أنواع ليس الذي يحارب فى سبيل الله فقط بل الغريق والمبطون ومريض السرطان والذي مات بمضاعفات السكر شهيد والذي مات باى وباء شهيد ومن خرج للبحث عن رزق لأولاده شهيد ومن يدافع عن عرضه والذي خرج لتلقي العلم ومن يدافع عن ماله شهيد، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.

العلامة الخامسة: من يموت بعد الطاعة مباشرة كمن كان فى زيارة لأقاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا لما بيحب عبده يعسله اى يوفقه لطاعةً يقبضه عليها أو بعدها.

العلامة السادسة: وأخر علامة ثناء أهل الخير عليك .