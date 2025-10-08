لن تصدق.. تناول هذا النوع من التوابل يوميا ينظم الكوليسترول طبيعيا

اكتشف كيف يُقدم القرنفل، وهو من التوابل الشائعة في المطبخ، فوائده جمة لصحة القلب، فهو غني بالأوجينول ومضادات الأكسدة، ويُمكنه خفض الكوليسترول السيئ (LDL) بفعالية، مع تعزيز الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل الالتهابات، ويُكافح الإجهاد التأكسدي، ووفقًا لدراسات حديثة، يُمكن لتناول فص واحد يوميًا أن يحمي من أمراض القلب ويُحسّن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب ويساعد على خفض الكوليسترول

القرنفل غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا، وأبرزها الأوجينول، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات، تساعد هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مما يمنع تلف الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب، وكلاهما مرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أشارت الأبحاث إلى أن القرنفل يمكن أن يؤثر أيضًا على استقلاب الدهون، فمن خلال خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتحسين مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، قد يساهم القرنفل في تحسين مستوى الدهون في الدم، وهو أمر ضروري للحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية

تحسين المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية:

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة تكنولوجيا الأغذية وحفظها أن مزيجًا من مستخلصي القرنفل والزنجبيل يُخفّض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في النماذج الحيوانية، تشير هذه النتائج إلى أن القرنفل يُمكن أن يُعزز صحة القلب من خلال الحفاظ على مستويات صحية من الدهون وتقليل الالتهابات

المصدر times of india