الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الوطني الفلسطيني: محادثات شرم الشيخ إيجابية.. لكن الاحتلال لم يوقف هجماته على غزة
سيارة مسرعة تدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لن تصدق.. تناول هذا النوع من التوابل يوميا ينظم الكوليسترول طبيعيا

نهى هجرس

اكتشف كيف يُقدم القرنفل، وهو من التوابل الشائعة في المطبخ، فوائده جمة لصحة القلب، فهو غني بالأوجينول ومضادات الأكسدة، ويُمكنه خفض الكوليسترول السيئ (LDL) بفعالية، مع تعزيز الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل الالتهابات، ويُكافح الإجهاد التأكسدي، ووفقًا لدراسات حديثة، يُمكن لتناول فص واحد يوميًا أن يحمي من أمراض القلب ويُحسّن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب ويساعد على خفض الكوليسترول

القرنفل غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا، وأبرزها الأوجينول، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات، تساعد هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مما يمنع تلف الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب، وكلاهما مرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أشارت الأبحاث إلى أن القرنفل يمكن أن يؤثر أيضًا على استقلاب الدهون، فمن خلال خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتحسين مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، قد يساهم القرنفل في تحسين مستوى الدهون في الدم، وهو أمر ضروري للحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية

تحسين المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية:

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة تكنولوجيا الأغذية وحفظها أن مزيجًا من مستخلصي القرنفل والزنجبيل يُخفّض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في النماذج الحيوانية، تشير هذه النتائج إلى أن القرنفل يُمكن أن يُعزز صحة القلب من خلال الحفاظ على مستويات صحية من الدهون وتقليل الالتهابات

المصدر times of india 

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوةً تثقيفية بعنوان: بصمة ضمير في ضوء أخلاق المهنة

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

