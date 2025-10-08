حتقلب الموازيين .. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة إليك كيف تعمل؟

منذ انطلاقه، كان واتساب يشترط إدخال أرقام هواتف للتسجيل واستخدامها ومع ذلك، سيُتيح لك تطبيق المراسلة الشهير قريبًا الاتصال عبر أسماء المستخدمين، وهي ميزة موجودة منذ سنوات في تطبيقات مراسلة أخرى، مثل تيليجرام وسيجنال.

ميزة جديدة يطلقها واتساب

على الجانب الآخر يعد تطبيق واتساب على وشك طرح ميزة حجز أسماء المستخدمين على هواتف أندرويد وفي أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد، تتيح لك قائمة إعدادات واتساب حجز اسم المستخدم قبل إطلاق نظام أسماء المستخدمين الكامل و هذا يعني أن المستخدمين العاديين سيتمكنون قريبًا من التسجيل وحجز اسم المستخدم الذي يختارونه قبل الإطلاق الرسمي و بهذه الطريقة، يضمن واتساب عدالة نظام أسماء المستخدمين الجديد، ولن يتمكن المستخدمون الأوائل من المطالبة بأسماء المستخدمين الشائعة أولًا.

بالطبع، تنطبق بعض القواعد. لا يمكن أن يبدأ اسم المستخدم بـ "www". يجب أن يحتوي على حرف واحد على الأقل، ويُسمح فقط بالأحرف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية.

تعزيز الخصوصية

ومن المرجح أن تعمل هذه الميزة على تعزيز الخصوصية أيضًا، حيث لا يشعر العديد من المستخدمين بالراحة في مشاركة أرقام هواتفهم مع الأشخاص الذين التقوا بهم للتو، لذا فإن نظام اسم المستخدم القادم سيساعد في ذلك.

لسوء الحظ، لم تشارك WhatsApp أي جدول زمني رسمي لطرح الميزة، لذلك لا يمكننا سوى الجلوس والانتظار حتى يتم الطرح الكامل، والذي من المرجح أن يحدث في الأشهر القليلة المقبلة حيث تستعد الشركة بالفعل.

