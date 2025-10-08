قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الوطني الفلسطيني: محادثات شرم الشيخ إيجابية.. لكن الاحتلال لم يوقف هجماته على غزة
سيارة مسرعة تدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر
تداول فيديو لمديرة مدرسة توزع نقودا على الطلاب لتشجيعهم على الحضور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حتقلب الموازيين .. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة إليك كيف تعمل؟

تطبيق اتساب
تطبيق اتساب
لمياء الياسين

منذ انطلاقه، كان واتساب يشترط إدخال أرقام هواتف للتسجيل واستخدامها ومع ذلك، سيُتيح لك تطبيق المراسلة الشهير قريبًا الاتصال عبر أسماء المستخدمين، وهي ميزة موجودة منذ سنوات في تطبيقات مراسلة أخرى، مثل تيليجرام وسيجنال.

ميزة جديدة يطلقها واتساب

على الجانب الآخر يعد تطبيق واتساب على وشك طرح ميزة حجز أسماء المستخدمين على هواتف أندرويد وفي أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد، تتيح لك قائمة إعدادات واتساب حجز اسم المستخدم قبل إطلاق نظام أسماء المستخدمين الكامل و هذا يعني أن المستخدمين العاديين سيتمكنون قريبًا من التسجيل وحجز اسم المستخدم الذي يختارونه قبل الإطلاق الرسمي و بهذه الطريقة، يضمن واتساب عدالة نظام أسماء المستخدمين الجديد، ولن يتمكن المستخدمون الأوائل من المطالبة بأسماء المستخدمين الشائعة أولًا.

بالطبع، تنطبق بعض القواعد. لا يمكن أن يبدأ اسم المستخدم بـ "www". يجب أن يحتوي على حرف واحد على الأقل، ويُسمح فقط بالأحرف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية.

تعزيز الخصوصية

ومن المرجح أن تعمل هذه الميزة على تعزيز الخصوصية أيضًا، حيث لا يشعر العديد من المستخدمين بالراحة في مشاركة أرقام هواتفهم مع الأشخاص الذين التقوا بهم للتو، لذا فإن نظام اسم المستخدم القادم سيساعد في ذلك.

لسوء الحظ، لم تشارك WhatsApp أي جدول زمني رسمي لطرح الميزة، لذلك لا يمكننا سوى الجلوس والانتظار حتى يتم الطرح الكامل، والذي من المرجح أن يحدث في الأشهر القليلة المقبلة حيث تستعد الشركة بالفعل.
 

هاتف Pixel 9a هواتف Pixel سلسلة Pixel a هاتف Pixel الهواتف الرائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننسق الخطوات لإسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة إصلاح

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

وزير الداخلية: السنوات العشر الماضية شهدت نقلة نوعية في قدرات رجال الشرطة

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

بالصور

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد