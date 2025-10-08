قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثورة في عالم الموسيقى.. ChatGPT يصمم قوائم تشغيل Spotify تناسب ذوقك

لمياء الياسين

أعلنت Spotify عن تعاونها مع OpenAI لمساعدتك في اكتشاف مساراتك المفضلة وإنشاء العديد من قوائم تشغيل مخصصة وتلقي توصيات البث الصوتي على Spotify بمساعدة ChatGPT.

للبدء، ابدأ محادثة في ChatGPT وأدرج Spotify في موجه الأوامر. عند القيام بذلك لأول مرة، سيُطلب منك ربط حسابك على Spotify.

بمجرد ربط حساب Spotify الخاص بك بـ ChatGPT، يمكنك أن تطلب من ChatGPT الأغاني أو الألبومات أو الفنانين أو قوائم التشغيل أو حلقات البودكاست، وسوف يقوم تلقائيًا بإظهار تطبيق Spotify في الدردشة الخاصة بك واستخدام السياق ذي الصلة لإكمال المهمة.

اقتراحات مخصصة

يمكنك الآن أن تطلب من ChatGPT العثور على مساراتك المفضلة أو إنشاء قوائم تشغيل مخصصة على Spotify
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طلب توصيات من ChatGPT بناءً على مزاج أو موضوع أو موضوع محدد، وسيقدم لك Spotify اقتراحات مخصصة أثناء المحادثة. 

يوصي Spotify بتضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل في طلبك للحصول على أفضل النتائج، مثل النوع والفنان والموضوع. في حالة البودكاست، يمكنك أيضًا إضافة مُضيف البودكاست أو ضيفه.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست داخل ChatGPT، ولكن يمكنك فتح المحتوى الموصى به في Spotify مباشرةً بالنقر فوقه في المحادثة مع ChatGPT.

يمكنك الآن أن تطلب من ChatGPT العثور على مساراتك المفضلة أو إنشاء قوائم تشغيل مخصصة على Spotify

قوائم تشغيل

صرحت Spotify بأن تكامل ChatGPT هذا متاح لمستخدميها في كلا المستويين المجاني والمميز. سيتمكن المستخدمون المجانيون من البحث عن قوائم تشغيل Spotify، مثل Discover Weekly وNew Music Friday، المتوفرة بالفعل على التطبيق، بينما يمكن لمستخدمي Premium "الارتقاء بهذه الميزة إلى مستوى أعلى من خلال تمكين Spotify من تحويل طلباتهم الأكثر تفصيلاً إلى مجموعة جديدة ومخصصة بالكامل من الأغاني".

يتوفر تكامل Spotify هذا أيضًا في ChatGPT باللغة الإنجليزية في 145 دولة لمستخدمي ChatGPT المجانيين وPlus وPro على كل من الويب والهواتف المحمولة (Android وiOS).

صرحت Spotify بأن المستخدمين قد لا يحصلون على أفضل تجربة من خلال تكامل ChatGPT هذا، نظرًا لأنه لا يزال في مراحله الأولى. ومع ذلك، وعدت الشركة "بتطوير التجربة وتحسينها خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

وعلاوة على ذلك، ذكرت شركة البث الصوتي أن ربط Spotify بـ ChatGPT اختياري، ولن تشارك أي محتوى صوتي أو فيديو على منصتها مع OpenAI لأغراض التدريب.

