دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
محافظات

زيارة ميدانية لوفد مشروع تخضير مستقبل المجتمعات الريفية للقرى المنتجة بأسيوط

زيارة ميدانية لوفد مشروع "تخضير مستقبل المجتمعات الريفية" للقرى المنتجة بأسيوط
زيارة ميدانية لوفد مشروع "تخضير مستقبل المجتمعات الريفية" للقرى المنتجة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم المزارعين والمربين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشددًا على استمرار الجهود لتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية ريفية حقيقية على أرض المحافظة مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه المتواصل بالنهوض بالقطاع الزراعي كأحد أهم محاور التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وفد مشروع "تخضير مستقبل المجتمعات الريفية" يواصل زياة القرى المنتجة 

وأوضح محافظ أسيوط أنه لليوم الثاني على التوالي استقبلت مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، وفد مشروع "تخضير مستقبل المجتمعات الريفية" الممول من الحكومة الإيطالية تحت عنوان "القرية المنتجة"، برئاسة دانيل بوكي مدير المشروع، والدكتور خالد عبد الحميد مسئول المناحل بالمشروع، والمهندس أحمد صبري ممثل العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

كما شارك في اللقاء المهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب الفني والمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي وعضو الحوكمة والدكتور فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تناول استعراض نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها وفد المشروع بالمحافظة، تلاها جولة تفقدية شملت معمل طفيل الترايكوجراما بمديرية الزراعة، ومعمل متبقيات المبيدات، ومعمل الحشرات التابع لمركز البحوث.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات البحثية والتطبيقية، والعمل على تنمية الموارد المتاحة بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المنظومة الريفية، مؤكداً أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم التنمية الريفية المستدامة وتخدم المزارعين على أرض الواقع.

أسيوط دعم المزارعين المشروعات التنموية تنمية ريفية القطاع الزراعي أخبار أسيوط الإنتاج الزراعي

