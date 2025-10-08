فنون تطبيقية بنها تشارك فى احتفالية وزارة الثقافة بنصر أكتوبر بدار الأوبرا

شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ضمن فعاليات احتفال وزراة الثقافة بنصر أكتوبر بدار الأوبرا وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية ، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء واستلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة لدي الطلاب والطالبات من خلال المشاركة المجتمعية ضمن الاحتفالات بالمناسبات القومية المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم المشاركة ضمن فعاليات الاحتفال تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت الدكتورة نيفين فاروق أن الكلية شاركت بعدد من الفعاليات المميزه والتي أشاد بها الحضور تضمنت معرض فني لدكتورة هبه عاطف وعدد من الطلاب بعنوان اشراقة النصر يضم عدد من الوحات الفنية المنفذة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، كما تضمنت المشاركة بورشة عمل تفاعلية للطلاب باستخدام الخرز والسلك والطباعة بالاستنسل تحت إشراف الدكتورة سارة أشرف والدكتورة سالي روؤف ، وفيلم دعائي قصير بعنوان الحكايه فيها مصري.