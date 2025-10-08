محافظ كفر الشيخ: الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية في رصف الطرق

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف طريق خط الخليج بمركز مطوبس، بطول 11 كم وعرض 6 أمتار، حيث تجرى حاليًا أعمال وضع طبقة السن وأعمال التدبيش الخاصة بمشروعات حياة كريمة، والتي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تشمل تجهيز طبقة الأساس تمهيدًا لتنفيذ الطبقة النهائية من الأسفلت، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، واستمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.