محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الخاص والفني

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية النزول بمجموع درجات القبول للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الخاص من 195 درجة إلى 190 درجة للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وذلك لإستكمال الكثافات الطلابية المقررة بها وفقاً للائحة الداخلية للمدارس .

كما وافق محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول ببعض المدارس الفنية ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي وخدمات) وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي الفني لاستكمال كثافات الفصول ، جاء ذلك بناء علي مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن استكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة .