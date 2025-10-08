محافظ مطروح يستقبل مدير صندوق إيفاد لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء ، بترنيل بو جارد نائب مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمهندس محمود الأمير مدير التنمية المستدامة ،وذلك خلال زيارتها للمحافظة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج إيفاد .

ورحب محافظ مطروح بضيفة المحافظة، خلال زيارتها الأولى بمطروح ، مشيدا بجهود المشروع في المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات وتحقيق الإستقرار للأسر في التجمعات الصحراوية من خلال المستهدف من مشروعات كحفر آبار ومشروعات اقتصادية وتعليمية وبناء مدارس في عمق الصحراء ، مع تأكيد تقديم كافة الدعم لإنجاح المشروع والإسراع في تنفيذ المشروعات لما يعود به بالنفع وخدمة أهالي المحافظة .

بينما أعربت نائب المدير التنفيذى لمشروع إيفاد ، عن بالغ سعادتها لما شهدته من نسب تنفيذ لمشروعات برنامج إيفاد من خلال مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة بمطروح، بما يتخطى المستهدف،مع الإشادة بروح فريق العمل والإصرار على الإنجاز مع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من المشروع .

وأوضحت أنها قامت بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات وتفقد الأعمال ، مع سعادتها لما وجدته خلال تفقد فصول محو الأمية للسيدات في عمق الصحراء وكذلك المشغولات اليدوية للسيدات مع جودتها لتسويقها بالمناطق والفنادق السياحية بالمحافظة.

وأشار اللقاء إلى أنه تم تفقد منتجات اليدوية للأهالي والإشادة بجودتها وعمل براند أو علامة مميزة تجارية لها .

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للسيدة بترنيل جارد نائب مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد تقديرا لجهود ودور المشروع في خدمة أهالي مطروح ويعود عليهم بالنفع.