رومانيا تستضيف منتدى الناتو للصناعة 2025 في 5 نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست، في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقبل، الدورة المقبلة من منتدى حلف شمال الأطلسي ( ناتو) للصناعة، الذي يعقد تحت رعاية الأمين العام للحلف، وبمشاركة القيادة العليا للتحول وإدارة الاستثمار الدفاعي في المقر الدولي للحلف.

ويعد المنتدى، الذي يُنظم على مستوى استراتيجي رفيع، منصة رئيسية للحوار المباشر والمستمر بين حلف (الناتو) وشركائه في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والحكومات والشركات الدفاعية.

ويقام منتدى هذا العام تحت شعار "إعادة تسليح الناتو – الابتكار، التسريع، الاستدامة"، في متابعة للقرارات التي اتخذها قادة الدول والحكومات في قمة لاهاي في يونيو الماضي، والتي تضمنت التزام الحلف بزيادة كبيرة في الاستثمار الدفاعي.

ويشارك في منتدى الناتو للصناعة كبار التنفيذيين في قطاع الصناعة والقادة المدنيين والعسكريين البارزين في الحلف، إلى جانب مسئولين وطنيين وشخصيات قيادية من مؤسسات دولية أخرى.

وسيركز المنتدى هذا العام على كيفية توجيه هذه الاستثمارات الجديدة لضمان تطوير وتسليم القدرات المطلوبة التي تمكن الحلف من الردع والدفاع بشكل موثوق ضد أي خصم محتمل، مع التأكيد على أهمية الابتكار الصناعي وتسريع الإنتاج العسكري لدعم أهداف الحلف في الأمن الجماعي.