تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد أحمد صلاح حسني

أجلت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتي تطالبه بمليون جنيه تعويضًا عن حادث تحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادات الشهود وطلب دفاع الطرفين أجلا لتقديم مستندات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

وكانت قد قضت المحكمة المختصة، بإحالة دعوى تعويض بمبلغ مليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته في منطقة التجمع، إلى التحقيق.